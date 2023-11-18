«П'яна» ДТП під Києвом: водій на Hummer врізався у будинок, є постраждалі

В суботу, 18 листопада, в Київській області сталася чергова дорожньо-транспортна пригода, спричинена п'яним кермуванням. Цього разу нетверезий водій автомобілю Hummer не впорався з кермуванням і травмував двох пасажирів.

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Про це повідомили у поліції Київської області.

ДТП сталася у місті Українка Обухівського району.

Відомо, що авто, яким керував 44-річний водій Hummer, врізалося у фасад будинку.

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Після освідування водія з'ясувалося, що вміст алкоголю у крові чоловіка на момент взяття проби становив 2,03 проміле (при допустимому 0,20).

Водія та двох пасажирів доставили до лікарні з травмами різного ступеня, а після надання допомоги водія затримали.

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За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286−1 Кримінального кодексу. («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння»). Тож після розгляду справи в суді чоловіку загрожує до 3 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що у вересні під час такого ж п'яного ДТП у Бучанському районі під Києвом загинула дитина.



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