Загинув 2-річний хлопчик: під Києвом п’яний водій скоїв смертельну ДТП

У ДТП у Бучанському районі під Києвом, як й в ДТП на Рівненщині, загинула дитина.

За аварію з загиблою 2-річною дитиною судитимуть водія автомобіля, повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Розслідуванням встановлено, що після розпиття алкогольних напоїв зі знайомими, водій сів за кермо свого автомобіля разом з шістьма пасажирами, троє з яких — діти.

В селі Ніжиловичі Бучанського району він не впорався з керуванням, виїхав у кювет та врізався в дерево.

Всі пасажири отримали тілесні ушкодження, 2-річний хлопчик від отриманих травм помер в кареті екстреної швидкої медичної допомоги.

Водія з травмами доставили до лікарні, але він втік з медзакладу й переховувався від поліції. Правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали впродовж доби.

Нагадаємо, днями у Запорізькій області в ДТП тяжко постраждали пасажири маршрутки.

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