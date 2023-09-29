Загинув 2-річний хлопчик: під Києвом п’яний водій скоїв смертельну ДТП
У ДТП у Бучанському районі під Києвом, як й в ДТП на Рівненщині, загинула дитина.
За аварію з загиблою 2-річною дитиною судитимуть водія автомобіля, повідомили в Київській обласній прокуратурі.
Розслідуванням встановлено, що після розпиття алкогольних напоїв зі знайомими, водій сів за кермо свого автомобіля разом з шістьма пасажирами, троє з яких — діти.
В селі Ніжиловичі Бучанського району він не впорався з керуванням, виїхав у кювет та врізався в дерево.
Всі пасажири отримали тілесні ушкодження, 2-річний хлопчик від отриманих травм помер в кареті екстреної швидкої медичної допомоги.
Водія з травмами доставили до лікарні, але він втік з медзакладу й переховувався від поліції. Правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали впродовж доби.
Нагадаємо, днями у Запорізькій області в ДТП тяжко постраждали пасажири маршрутки.202