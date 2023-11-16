Загинули двоє людей: молода дівчина влаштувала в Києві п’яну ДТП і втекла з місця пригоди

В Києві затримали 20-річну дівчину, яка позавчора, 14 листопада, скоїла смертельну ДТП у Голосіївському районі.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Згідно інформації правоохоронців, аварія за участі «Тойоти» й «Ауді» сталась близько 20:00. Внаслідок ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир «Тойоти».

Водій і пасажир Toyota загинули на місці

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Водійка ж «Ауді» втекла з місця пригоди.

«Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події — водійку „Ауді“, та з’ясували деталі правопорушення», — повідомили у поліції.

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Виявилось, що за деякий час до аварії знайомий жінки дозволив їй покататись на автомобілі попри те, що вона перебувала напідпитку. Після аварії чоловік та жінка втекли з місця події.

Також з'ясувалось, що в червні поточного року суд позбавив дівчину права керування транспортними засобами через керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

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Наразі жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і відібрали біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння.

Також дівчині повідомили про підозру згідно:

ч. 4 ст. 286−1 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння;

ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу — невиконання судового рішення.

Порушниці загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Чоловікові, який був разом з нею, повідомлено про підозру за ст. 287 Кримінального кодексу України — допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Йому загрожує позбавлення волі строком до п'яти років.

Нагадаємо, раніше п'яний водій став винуватцем трагедії на Закарпатті, а у вересні його «колега» вбив дворічну дитину на Київщині.

Фото поліції

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