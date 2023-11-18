Капітан ліберійського судна збився з курсу та ігнорував команди диспетчера, — джерело

Причина підриву ліберійського зернового судна Georgia S біля Одеси (вже другого зерновоза під прапором Ліберії, який постраждав за останні дні) — сходження корабля із дозволеного водного коридору та ігнорування капітаном команд диспетчера.

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Про це повідомляє джерело в Адміністрації морських портів України:

«На жаль, в цій аварії зіграв роль людський фактор. Судно збилося з курсу, капітан ігнорував команди диспетчера і вирішив, що розв’яже проблему самостійно. Але помилився. Час вводити за подібну поведінку якусь систему покарань, оскільки такі дії дискредитують нормальну роботу зернового коридора в українських водах».

Як повідомляє тг-канал DW з посиланням на агенцію Reuters, 18 листопада зернове судно Georgia S під прапором Ліберії підірвалося на міні біля берегів України і отримало легкі пошкодження. За даними MarineTraffic, судно прямувало до румунського порту Констанца.

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Тим не менш український зерновий коридор працює, попри всі зусилля кремлівського диктатора путіна.

Фото: Мінінфраструктури



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