Зерновий коридор працює: Одесу залишили чотири судна

У Чорному морі після тижневого простою знову запрацював «зерновий коридор», чому всіляко перешкоджає росія, обстрілюючи портову інфраструктуру. Одеський порт спочатку залишили два балкери — MANASSA QUEEN і PROPUS (обидва ходять під прапором Панами), потім ще два судна. Усі чотири вирушили з українським зерном.

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Як повідомляє «Думська», один балкер прямує до Єгипту, другий — до Туреччини. Порти призначення ще двох суден з'ясовуються.

Перед цим протягом тижня жодне судно із зерном українські порти не залишало. Це дало підстави говорити, що Україна призупинила використання зернового коридору в Чорному морі з міркувань безпеки. Таку версію висловили київська консалтингова компанія «Барва Інвест» та британська фірма Ambrey, яка спеціалізується на питаннях глобальної безпеки на морі.

«Думська» також повідомляла, що в одеському порту правоохоронці посилили перевірки, борючись із контрабандними схемами вивезення зерна.

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Щодо безпеки, то підстави для занепокоєння були. Протягом вересня-жовтня в північно-західній частині Чорного моря, поблизу гирла Дунаю, на російських мінах підірвалося три комерційні судна: танкер і два суховантажні судна.

Втім, українська влада спростувала повідомлення про те, що «зерновий коридор» було тимчасово закрито.

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Спочатку президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові 27 жовтня з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком заявив, що ситуація в Чорному морі через дії Росії залишається небезпечною для цивільного судноплавства. Але «зерновий коридор продовжуватиме функціонувати, незважаючи на всі загрози з боку країни-агресора».

Потім Міністерство відновлення України заявило, що ні про яке припинення роботи «зернового коридору» не йдеться.

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«Інформація про скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних судів з портів Великої Одеси і в порти Великої Одеси не відповідає дійсності. Усі встановлені ВМС України наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними судами… З огляду на те, що коридор було впроваджено у надскладних умовах військової агресії росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов», — заявили в міністерстві.

«Думська» додає, що 26 жовтня у гаванях Великої Одеси стояло під завантаженням 23 судна. Після відходу 27 жовтня чотирьох із них завантаження продовжують ще 19.

На жаль, через розв'язану росію війни судноплавство в Чорному морі і надалі пов'язане з небезпекою. Так, 6 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні неподалік берегів Румунії.

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