Росія продовжує терор на морі: окупанти вдарили ракетою по судну в Одеській області, є загиблий та поранені
В середу, 8 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по порту на Одещині, влучили у корабель, який заходив до порту.
Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.
За даними військових, окупанти випустили у напрямку одного з портів Одеської області протирадіолокаційну ракету Х-31П.
«Ракета влучила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, у момент його заходу до порту», — уточнюють військові.
Внаслідок удару три члени екіпажу — громадяни Філіппін — отримали поранення. Одного з них госпіталізували.
Також загинув лоцман, а ще один працівник порту отримав поранення.
«росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу», — підкреслюють в Силах оборони.
Ситуація у Чорному морі через дії росії залишається небезпечною для цивільного судноплавства. Але «зерновий коридор продовжує функціонувати, попри всі загрози з боку країни-агресора.
Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 6 листопада окупанти завдали комбінованої атаки по Одесі — влучили в центр міста та законсервовану промислову будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та Художній музей в історичній частині Одеси.378