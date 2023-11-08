Росія продовжує терор на морі: окупанти вдарили ракетою по судну в Одеській області, є загиблий та поранені

В середу, 8 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по порту на Одещині, влучили у корабель, який заходив до порту.

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Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

За даними військових, окупанти випустили у напрямку одного з портів Одеської області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

«Ракета влучила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, у момент його заходу до порту», — уточнюють військові.

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Внаслідок удару три члени екіпажу — громадяни Філіппін — отримали поранення. Одного з них госпіталізували.

Також загинув лоцман, а ще один працівник порту отримав поранення.

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«росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу», — підкреслюють в Силах оборони.

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Ситуація у Чорному морі через дії росії залишається небезпечною для цивільного судноплавства. Але «зерновий коридор продовжує функціонувати, попри всі загрози з боку країни-агресора.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 6 листопада окупанти завдали комбінованої атаки по Одесі — влучили в центр міста та законсервовану промислову будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та Художній музей в історичній частині Одеси.

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