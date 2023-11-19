У Сальвадорі обрали «Міс Всесвіт 2023»: кого визнали найкрасивішою (фото, відео)

У Сальвадорі завершився конкурс «Міс Всесвіт-2023», на якому Україну представляла 26-річна киянка Ангеліна Усанова.

У фіналі перемогла Шейнніс Паласіо з Нікарагуа, яка вперше принесла своїй країні перемогу у цьому конкурсі. У трійці лідерів із нею — представниці Таїланду та Австралії.

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Фото Miss Universe

Фото Miss Universe

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Шейнніс Паласіо — 23-річна активістка в галузі психічного здоров'я та аудіовізуальний продюсер з Манагуа, Нікарагуа. Вона, зокрема, стала ініціатором проекту «Розумій свій розум».

Фото Miss Universe

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Шейнніс раніше брала участь у конкурсі в «Міс Світу-2021», де увійшла до топ-40.

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Фото Miss Universe

Українська конкурсантка у ТОП-20 не увійшла. Нагадаємо, що на одній із вечірок у Сальвадорі організатори конкурсу посадили її поряд із росіянкою Маргаритою Голубєвою, яку Ангеліна Усанова ігнорувала весь захід.

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Фото Miss Universe

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