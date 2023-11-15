Подруга вийшла заміж за мого чоловіка: «Міс Всесвіт Україна-2023» зізналась, що хотіла скоїти самогубство

18 листопада «Міс Всесвіт Україна-2023» Ангеліна Усанова, яку намагались «подружити» з росіянкою на конкурсі, виступить на міжнародному конкурсі Miss Universe у Сальвадорі. В інтерв’ю «КП» 26-річна учасниця заявила, що ледь не вдалась до суїциду.

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«Це був дуже критичний момент у моєму житті, коли моя самооцінка була просто розбита. Важка тема… В такий період ти відчуваєш себе нікчемною, нікому не потрібною, безталанною. Це був дуже страшний час. Одна темрява. Я була одружена. Я приїхала до Києва під час пандемії, і в той час позакривалися кордони. А моя найкраща подруга залишилася в тому місті, де я жила, і почала зустрічатися з моїм чоловіком. Зрештою, вони одружилися. Мене, так би мовити, вигнали з дому. Я залишилася без дому, найкращої подруги і чоловіка. До того ж вона забороняла йому спілкуватися зі мною і якось мені допомагати. Це була дуже важка ситуація».

Та вийти із неї, додала Усанова, їй допомогла підтримка людей.

«Подзвонила мама і сказала: „А чи думала ти, скільком людям можеш допомогти? А чи думала ти, як багато людей були б раді з тобою зустрітися у цьому житті?“. Якось так вона це сказала, що ці слова пролунали наче з майбутнього. Потім я працювала з психологом. Та найголовніше, мабуть, що мені допомогло — це музика. Головне — не забувати, що ми любимо у житті».

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Раніше «ФАКТИ» писали про підліткові суїциди, що трапилися в Києві.

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