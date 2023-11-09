Представницю України намагались «подружити» з росіянкою на конкурсі «Міс Всесвіт»

Представниця України на міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт» Ангеліна Усанова опинилася в провокативній ситуації. На вечірці в Сальвадорі, де кожна з претенденток на корону презентувала себе, українка опинилася за одним столом поруч із представницею країни-агресора — 22-річною Маргаритою Голубєвою. Зі сцени вона оголосила, що представляє країну з «найкращою культурою», забувши уточнити, що її «культурні» співвітчизники ведуть криваву війну в Україні.

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Відповідне відео з'явилося на офіційних сторінках «Міс Всесвіт 2023» в Instagram. Очевидно, так вирішили організатори, намагаючись «подружити» конкурсанток.

Українка явно була не в захваті від такого сусідства, вона не поверталась до росіянки, відводила погляд вниз та демонструвала своє ставлення до ситуації невдоволеним виразом обличчя. До речі, українка була одягнена в ніжну блакитну сукню з золотавим поясом, а росіянка — в багряно-помаранчеву.

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Для конкурсу костюмів для Ангеліни підготували символічний образ «Берегиня Мати», в якому блакитний колір — символ мирного, тихого неба без ракет, білий та молочний — миру, синій та жовтий — прапора України. Золоті елементи костюма «Берегиня Мати» — це броня, що символізує силу кожної української матері, яка захищає своїх дітей. Фігурка маленького золотого янголятка — символ безцінного життя кожної дитини.

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Костюм створювався в Україні протягом 1,5 місяців. Для його виробництва було використано 30−35 метрів шифонових та органзових тканин. Поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і блакитного неба. Деякі елементи костюма розроблялися і друкувалися на 3D принтері. Для оздоблення костюму використано приблизно 45 000 декоративних камінців. У розробці та створенні костюма брала участь велика команда з України МÜ production: конструктори, кравчині, майстри по роботі зі шкірою, декоратори, ілюстратор, 3D художник.

Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні та ідеї костюма, «Міс Всесвіт Україна"-2023, Ангеліна Усанова написала пісню «Peace», на яку в Києві відзняли відеокліп.

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Фото: instagram.com/missukraine_universe

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що навколо конкурсу «Міс Україна» розгорівся скандал. Виявилося, що деякі учасниці водять дружбу з російськими олігархами. Після розголосу комітет конкурсу дискваліфікував кількох учасниць.

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