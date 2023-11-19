Напад на кореспондента «Української правди» під Києвом: журналіст розповів подробиці, поліція відкрила провадження

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно нападу на журналіста-розслідувача Михайла Ткача, який стався днями під Києвом.

В поліції Київщини повідомили, що під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію щодо перешкоджання професійної діяльності журналіста під час конфлікту біля ресторанного закладу 17 листопада.

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«Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило. Проте за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ)», — зазначили в поліції та додали, що медики повідомили правоохоронцям про звернення журналіста по допомогу через тілесні ушкодження.

Розпочате досудове розслідування, у ході якого можлива додаткова кваліфікація.

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Журналіст «Української правди» розповів, що подія сталася біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області, де представники масмедія вели зйомку. Там, за словами Ткача, знаходилися, зокрема, колишні високопоставлені співробітники Офісу генпрокурора. Охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, та почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

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На своїй сторінці у соцмережах журналіст розповів, що об 23:00 ресторан залишили декілька людей, серед яких був колишній заступник генерального прокурора, а об 23:30 — й останні відвідувачі, велика компанія з охороною.

«Оскільки наше авто не дуже відповідає рівню закладу, охорона звернула на нього увагу і почала ходити навколо. Далі, розуміючи що в нашому авто є люди, вони повмикали дальнє світло на відстані двадцяти метрів. Зголом, коли відвідувачі пішли на вихід, на дальньому світлі одна з автівок під’їхала взагалі впритул до нашої. Розуміючи, що я нікого не побачу, бо нас засліпили, я вийшов на двір. Одразу повідомив охорону, що я журналіст „Української правди“ і продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. Скоріше за все, камеру було пошкоджено під час удару. Адже відеофайл, який я знімав в той момент, не відкривається», — пояснює розслідувач та додає, що не знає, з ким саме пов"язана охорона, але журналісти намагаються це з`ясувати.

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Нагадаємо, що раніше про два напади невідомих розповідала політична оглядачка та парламентська журналістка сайта «Телеграф» Юлія Забєліна.

Фото — скріншот

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