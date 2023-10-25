Поки в українському суді розглядають справу «ПриватБанку», фігурантом якої є бізнесмен Ігор Коломойський, ще один підозрюваний по цій справі вже знаходиться за кордоном.

РЕКЛАМА

Про це пише журналіст Михайло Ткач.

Йдеться про колишнього заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка.

Минулого року під час роботи у Відні Ткач з колегами знімали в аеропорту пасажирів VIP-терміналу. Тоді вони зафіксували чоловіка схожого на Володимира Яценка. Пізніше у правоохоронних органах журналістам підтвердили, що це дійсно колишній заступник голови правління «ПриватБанку» Володимир Яценко.

РЕКЛАМА

«Джерела у Національному антикорупційному бюро нам повідомили що у Володимира Яценка наразі статус — підозрюваний, а запобіжний захід відповідно до рішення суду — застава без додаткових обмежень. Відтак Яценко мав право на виїзд з країни і скористався цим правом під час загальної мобілізації за даними джерел у прикордонній службі як особа з інвалідністю другої групи», — пише Ткач.

РЕКЛАМА

Після початку повномасштабного вторгнення Яценко став виробником безпілотників.

«У березні 2022-ого закінчились строки встановлених судом обов'язків для Яценка і оскільки, на думку правоохоронних органів, він не переховувався, прокурор не ініціював покладання нових», — додав Ткач.

РЕКЛАМА

За його інформацією, після цього Яценко сім разів залишав країну. В останнє у серпні минулого року. Наразі він вже 14 місяців перебуває за кордоном.

Ткач нагадав, що на початку 2021 року у Києві, на вимогу правоохоронців, посадили приватний літак, який вилетів з Дніпра до Відня, на борту якого був Володимир Яценко.

Як повідомляли «ФАКТИ», у вересні поточного року по справі «ПриватБанку» НАБУ оголосило про підозру одному з колишніх співвласників Ігорю Коломойському одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Пройшло вже кілька судових засідань. Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави бізнесмену збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн. Наразі Коломойський знаходиться у СІЗО.

Фото https://www.facebook.com/mixailotkach/

235

Читайте нас у Facebook та Instagram