На борту захопленого у Червоному морі судна є українці, — ЗМІ

Після кривавих подій на Близькому Сході у Червоному морі у неділю повстанці-хусити із Ємену викрали вантажне судно із 25 членами екіпажу на борту, повідомляє Mail Online.

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На борт судна «Galaxy Leader», яке йшло під прапором Багамських островів, висадилися озброєні люди, коли воно прямувало на південь повз Аравійський півострів на шляху до Індії.

Згідно із повідомленнями, судно зареєстроване на британську компанію, яка частково належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару, і наразі орендується японською компанією.

Інцидент стався через кілька годин після того, як підтримувані Іраном бойовики-хусити, які ведуть громадянську війну проти уряду Ємену із 1990-х років, пообіцяли атакувати пов’язані з Ізраїлем кораблі у Червоному морі.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що на викраденому судні не було громадян Ізраїлю, і заявила, що «Galaxy Leader» не є ізраїльським кораблем.

«Викрадення вантажного судна хуситами поблизу Ємену в південній частині Червоного моря є дуже серйозним інцидентом глобального масштабу. Це не ізраїльський корабель», — йдеться у дописі армії Ізраїлю в соцмережі Х.

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Зазначається, що корабель вирушив із Туреччини на шляху до Індії і на його борту перебували цивільні особи різних національностей.

Загалом відомо, що на борту перебували українці, болгари, філіппінці та мексиканці. Згідно із загальнодоступними даними відстеження, останнє відоме місцезнаходження корабля було на схід від Порт-Судан у Червоному морі в суботу.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив Іран у викраденні судна, але не надав доказів того, що інцидент стався за наказом Ірану.

«Це ще один акт іранського тероризму, який… створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних судноплавних шляхів», — заявив ізраїльський прем’єр.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Єменське бойове угруповання хуситів заявило, що запустило велику кількість балістичних ракет та безпілотників по території Ізраїлю.

Хусити, які захопили столицю Ємену Сану у 2014 році та контролюють значні території країни, є «частиною осі опору», спрямованої проти Ізраїлю. Вони отримують допомогу від Ірану.

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