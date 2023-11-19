У секторі Газа, де триває обмежена військова операція Сил оборони Ізраїлю, переважній більшості пацієнтів та співробітників найбільшої клініки «Аш-Шифа» довелося залишити її. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що під лікарнею виявлено командний пункт терористичної організації ХАМАС. За словами прем'єра, у штабі бойовиків знаходилася зброя та бомби.

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Крім того, в будівлях, що примикають до лікарні, були знайдені тіла двох заручниць — 65-річної Єхудіт Вайсс і 19-річної військовослужбовці ЦАХАЛ Ноа Марчіано. Обох жінок викрали 7 жовтня бойовики ХАМАС.

На жаль, терористи змогли залишити клініку «Аш-Шифа» до того, як туди увійшли ізраїльські військові, додав Нетаньяху.

ЦАХАЛ оголосив про штурм лікарні «Аш-Шифа» 15 листопада. Ізраїльські військові назвали його «точною та цілеспрямованою операцією».

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У клініці було виявлено командно-диспетчерські пункти ХАМАС. Ізраїльські військові знайшли також таємний тунель та замінований автомобіль.

Проведення операції ускладнювалося тим, що в лікарні перебували близько 2300 пацієнтів, поранених і жителів Гази, що рятувалися там від обстрілів.

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Директор клініки Мухаммед Абу Сальмія заявив журналістам 18 листопада, що отримав наказ ЦАХАЛ евакуювати всіх упродовж години. Таке розпорядження ізраїльські солдати нібито передали через гучномовець. За словами Сальмії, йому було доручено забезпечити евакуацію пацієнтів, поранених, переміщених осіб та медперсоналу, які мають виходити з лікарні у бік прибережної дороги. Однак частина пацієнтів, включаючи недоношених немовлят, не могли бути евакуйовані у такий спосіб. Для них був потрібний спецтранспорт.

Через деякий час ЦАХАЛ спростував повідомлення про наказ евакуюватися. Більше того, в заяві ізраїльської армії підкреслюється, що на прохання керівництва лікарні вони розширили допомогу в евакуації людей, які там перебувають.

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«Сьогодні вранці ЦАХАЛ задовольнив прохання директора лікарні „Аш-Шифа“ надати можливість ще більшій кількості мешканців Гази, які перебувають у клініці та бажають евакуюватися, зробити це безпечним маршрутом», — повідомляється в заяві. Тим, хто залишився, ЦАХАЛ надав додаткове продовольство, воду та гуманітарну допомогу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що із сектора Газа евакуювали першу групу українців.

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