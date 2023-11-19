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Спорт

Серби вийшли на Євро-2024 та гарантували Україні путівку до плей-оф: відеоогляди матчів

19:07 19 листопада 2023
Сербія – Болгарія

У неділю, 19 листопада, ігровий день у відбірному циклі чемпіонату Європи з футболу, в якому Україна зіграє вирішальний матч проти Італії, розпочався поєдинками групи G.

Збірна Сербії врятувалася від поразки у домашньому поєдинку з командою Болгарії — 2:2 (Велькович, 17, Бабич, 82 — Русєв, 59, Десподов, 69) та фінішувала у групі на другому місці, забезпечивши собі поїздку на чемпіонат Європи до Німеччини. У паралельній зустрічі Угорщина, яка ще раніше вийшла з групи, перемогла вдома Чорногорію — 3:1 (Собослай, 67, 68, Надь, 90+3 — Рубежич, 36).

А це означає, що збірна України гарантувала собі участь у плей-оф за путівку на Євро-2024 на основі рейтингу Ліги націй (на випадок невдачі у грі з Італією). Півфінал і, віримо, фінал плей-оф підопічні Сергія Реброва проведуть у березні 2024 року.

Якщо «жовто-сині» зіграють у плей-оф за шляхом А, то їхнім суперником може стати Уельс, якщо ж за шляхом В, то Боснія і Герцеговина.

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Відеоогляд матчу Сербія — Болгарія — 2:2

Відеоогляд матчу Угорщина — Чорногорія — 3:1

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Підсумкове становище команд групи G: 1. Угорщина — 18 очок; 2. Сербія — 14; 3. Чорногорія — 11; 4. Литва — 6; 5. Болгарія — 4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Франції забила 14 м'ячів у ворота команди Гібралтару.

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Фото kurir. rs

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