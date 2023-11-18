Де і коли дивитись у прямому ефірі Україна — Італія: розклад трансляцій та прогноз на матч за путівку на Євро-2024

У понеділок, 20 листопада, збірна України з футболу, яка перемогла в попередньому матчі Мальту (3:1), на стадіоні «БайАрена» у німецькому Леверкузені проведе номінально домашній поєдинок за путівку на Євро-2024 проти чинних чемпіонів Європи італійців.

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Після перемоги з розгромним рахунком над Північною Македонією (5:2) підопічні Лучано Спаллетті обійшли Україну в турнірній таблиці групи, і тепер «Скуадру Адзурру» влаштує навіть нічия. В свою чергу, Україні для того, щоб фінішувати в групі на другому місці, потрібна лише перемога.

Зазначимо, що в колишні роки «жовто-сині» жодного разу не перемагали італійців, зазнавши у дев'яти поєдинках семи поразок із загальним рахунком 3:16 (дві нічиї здобуті у товариських зустрічах — 0:0 у 2006-му та 1:1 у 2018-му). Саме «Скуадра Адзурра» не пустила нашу збірну до півфіналу ЧС-2006, розгромивши Шевченка та компанію у грі ¼ фіналу — 3:0, і обіграла «жовто-синіх» у домашній відбірній зустрічі Євро-2024 (2:1).

Відеоогляд матчу Італія — Україна — 2:1

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У майбутньому протистоянні букмекери бачать фаворитом збірну Італії. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу команди Сергія Реброва приймає з коефіцієнтом 3,60, на нічию — 3,65, на виграш підопічних Спаллетті — 2,07.

У прямому ефірі поєдинок Україна — Італія на території нашої країни дивіться безкоштовно о 21:45 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряму трансляцію з Леверкузена заплановано на медіа-сервісі MEGOGO.

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Відбір Євро-2024. Група С. 8-й тур

20 листопада (понеділок)

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Україна — Італія 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

У паралельному матчі у групі Англія, яка достроково пробилася на чемпіонат Європи, зіграє в гостях з Північною Македонією.

Становище команд: 1. Англія — 19 очок (7 матчів); 2. Італія — 13 (7); 3. Україна — 13 (7); 4. Північна Македонія — 7 (7); 5. Мальта — 0 (8).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА розлютив Україну перед вирішальним матчем з Італією за путівку на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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