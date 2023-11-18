14 (!) голів від Франції та фатальний м'яч у свої ворота команди Петракова: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У суботу, 18 листопада, відбулися ще сім відбірних матчів чемпіонату Європи з футболу, до фінальної частини якої вже пробилися збірні Австрії, Англії, Бельгії, Німеччини (господарі турніру), Іспанії, Португалії, Словаччини, Туреччини, Франції, Угорщини, Шотландії, Албанії, Данії і ось тепер Нідерландів, Румунії та Швейцарії.

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Кваліфікація Євро-2024

Група В

Нідерланди — Ірландія — 1:0 (Вегхорст, 12).

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Перемога над ірландцями дозволила команді Рональда Кумана слідом за французами пробитися до фінального турніру чемпіонату Європи, який «помаранчеві» виграли 1988 року.

Франція — Гібралтар — 14:0 (Сантос, 3, у свої ворота, Муери, 5, у свої ворота, Заїр-Емрі, 16, Мбаппе, 30, 75, Клосс, 34, Коман, 36, Фофана, 37, Рабьо, 64, Коман, 66, Дембеле, 73, Жиру, 78, 89, 90+1). На 18-й хвилині вилучено Сантоса (Гібралтар).

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Вже у першій п'ятихвилинці зустрічі на арені «Альянц Рів'єра» в Ніцці гості з Гібралтару примудрилися двічі (!) вразити власні ворота, а на 18-й хвилині ще й залишились у меншості. Після цього невмотивовану Францію «прорвало»…

У результаті команда Дідьє Дешама забила суперникам 14 (!) м'ячів, відсвяткувавши найбільшу перемогу у своїй історії (6 вересня 1995 року «триколірні» з рахунком 10:0 вдома здолали збірну Азербайджану у матчі відбірного турніру Євро-1996).

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Становище команд: 1. Франція — 21 очко (7 матчів); 2. Нідерланди — 15 (7); 3. Греція — 12 (7); 4. Ірландія — 6 (8); 5. Гібралтар — 0 (7).

Група D

Вірменія — Уельс — 1:1 (Селарраян, 6 — Тікнізян, 45+2, у свої ворота).

Гол у свої ворота наприкінці першого тайму за рахунку 1:0 став для вірменів, безвиграшна серія яких розтяглася на 5 матчів, фатальним. Команда екснаставника збірної України Олександра Петракова достроково розпрощалася із шансами посісти одне з двох перших місць у групі.

Латвія — Хорватія — 0:2 (Майєр, 7, Крамаріч, 16).

Хорвати, натхненні тим, що за кілька годин раніше головні конкуренти вірмени та валлійці в очній зустрічі втратили очки, швидко «винесли вирок» збірній Латвії. Тепер підопічним Златка Даліча важливо обіграти у домашній зустрічі Вірменію — і путівка на Євро-2024 у кишені.

Становище команд: 1. Туреччина — 16 (7); 2. Хорватія — 13 (7); 3. Уельс — 11 (7); 4. Вірменія — 8 (7); 5. Латвія — 3(8).

Група I

Швейцарія — Косово — 1:1 (Варгас, 47 — Хісені, 82).

Ізраїль — Румунія — 1:2 (Захаві, 2 — Пушкаш, 10, Хаджі, 63). На 85-й хвилині вилучено Міхейле (Румунія).

білорусь — Андорра — 1:0 (Лаптєв, 83).

Становище команд: 1. Румунія — 19; 2. Швейцарія — 17; 3. Ізраїль — 12; 4. Косово — 11; 5. білорусь — 9; 6. Андорра — 2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції відбірний матч чемпіонату Європи Україна — Італія.

Фото Twitter Equipe de France

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