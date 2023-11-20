Передостанній понеділок місяця, 20 листопада, ідеально підходить для нових починань, вважають астрологи.

Відмінні результати очікують на тих, хто відкритий для навчання. Також можливі нові захоплення та інтереси, а несподівані зустрічі мають багато шансів перерости у романтичні стосунки, впевнені фахівці.

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Овен

Домашні питання заберуть сьогодні у вас багато часу і сил. Доведеться вирішувати якісь побутові проблеми, робити прибирання або закуповувати продукти про запас. Хтось із близьких потребує вашої допомоги і підтримки. Перевіряйте всю отриману інформацію, щоб не помилитися.

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Телець

День підходить для відокремленої роботи і спокійної розміреної діяльності. Тоді Тельцям вдасться сконцентруватися на важливих питаннях і не зробити серйозних помилок. Можливо, доведеться займатися вирішенням проблем близьких або друзів. Оцінюйте наслідки перед тим, як дати відповідь.

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Близнюки

Використовуйте нові підходи до рутинних завдань, змінюйте свої звичайні методи роботи. Так вам вдасться підвищити свою працездатність і ефективність. Похід по магазинах принесе Близнюкам радість: вони придбають речі, які давно шукали. Проведіть вечір у сімейному колі.

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Рак

Під час ухвалення рішень, слухайте свій внутрішній голос, дійте інтуїтивно. Сьогодні у Раків позитивний настрій і високий рівень енергії, що допоможе плідно працювати і показувати прекрасні результати. 20 листопада можлива важлива зустріч, яка вплине на ваше майбутнє.

Лев

Вам сьогодні властивий мрійливий настрій, що відволікатиме від важливої роботи. Постарайтеся вибирати цікаві завдання і використовувати незвичайні методи. Левам краще обмежити спілкування з оточенням, щоб не втрачати дорогоцінний час. Хороший день для реалізації ваших давніх планів.

Діва

Домашні питання будуть на першому місці, і Дівам доведеться швидко розв'язувати проблеми, що раптово виникають. Хтось із близьких попросить про допомогу, і ви не зможете йому відмовити. Вечір також краще провести із сім'єю. Приготуйте особливу вечерю, подивіться разом хороший фільм.

Терези

Не виключено, що 20 листопада вам багато часу доведеться приділити вирішенню чужих проблем або вислуховувати скарги колег. Терезам варто відверто поговорити з близькими, обговорити спірні питання, поділитися побоюваннями або переживаннями. У робочих питаннях проявляйте більше уваги.

Скорпіон

Якщо не знаєте, як вчинити, прислухайтеся до своєї інтуїції. Зірки радять Скорпіонам не розпорошувати свою енергію на багато справ, а зосередитися на чомусь одному. Вирішуйте проблеми в міру їх виникнення, не намагайтеся прискорити події. Близькі чекають від вас допомоги та підтримки.

Стрілець

Поради рідних будуть корисні Стрільцям 20 листопада. Прислухайтеся до їхньої думки, і вам швидше вдасться домогтися бажаного. Вони будуть раді, якщо ви зробите їм невеликий подарунок, приготуєте особливу вечерю і проведете більше часу разом. Проявіть турботу і скажіть, як вони вам дорогі.

Козоріг

Вдалий час для реалізації своїх планів або ідей. Складіть чіткий план і розділіть його на частини, щоб було простіше виконувати поставлені завдання крок за кроком. Проявляйте обережність, не ризикуйте і не вплутуйтеся в сумнівні угоди. Зміна іміджу додасть вам впевненості.

Водолій

Великі серйозні проєкти поки краще відкласти: зараз у Водоліїв недостатньо ресурсів для їхньої реалізації. А ось незначні завдання, які не потребують ретельної підготовки, сьогодні можна успішно втілити в життя. Людина, яку ви зустрінете сьогодні, вплине на ваше майбутнє.

Риби

Чим би ви не займалися 20 листопада, використовуйте творчий підхід, проявляйте фантазію. Це допоможе Рибам, як у робочих питаннях, так і в особистому житті. Більше спілкуйтеся: є шанс дізнатися дуже важливу інформацію. Проведіть вечір із близькими, погуляйте в парку, відверто поговоріть, приготуйте разом вечерю.

Також варто пам'ятати, що за Східним гороскопом 20 листопада — день Водяної Кобили, яку за любов до красивих речей прозвали «гламурною» або «романтичною».

Романтична Кобилка — це захоплююча істота, що вражає своєю елегантністю та бажанням пригод, і намагається вести «богемний» спосіб життя, удаючи з себе Барбі, Брітні Спірз або Шакіру.



Вони чудово знаються на косметиці, вміють веселитися і гарно співати.

Також такі жінки добре готують і завжди знайдуть спосіб добре розважити свого чоловіка.

«Сьогодні запросіть свою кохану половинку на прогулянку, під час якої обговорите важливі питання, які стосуються вас обох», — радять знавці Східної астрології.

Крім того, нагадаємо, що при виборі партнера на найближчі місяці можна звернути увагу на представників чотирьох знаків Зодіаку, адже у них є всі шанси розбагатіти до Нового року і допомогти партнеру вирішити (хоча б і частково) матеріальні проблеми.

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