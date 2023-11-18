Салат «Серцеїдка» від Людмили Борщ: справжня симфонія смаків на Новий рік
Схоже, що день Дракона-Серцеїда відкрив цілий сезон радісних подій для людей, які намагаються сподобатися особам протилежної статі.
Так, навіть відома кулінарка Людмила Борщ підготувала рецепт особливого салату з назвою «Серцеїдка», що допоможе здобути прихильність чоловіка або жінки, які вам подобаються.
Для салату знадобляться:
цибуля — 1 шт.
курячі сердечка — 500 г
лавровий лист
перец горошком
оцет — 30 г
твердий сир — 150 г
варені яйця — 3 шт.
зелень — пучок
сіль — до смаку
цукор — 2 чайні ложки
майонез
Більш детально, як приготувати таку смакоту, дивіться у ролику.
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