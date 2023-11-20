Поштову марку з курйозною помилкою продано за 2 млн доларів

До річниці вторгнення росії в Україну випустили поштову марку з путіним. Ну, а у світі філателісти готові платити за мініатюрні зображення на папері, які для більшості людей не становлять жодного інтересу, величезні гроші. У листопаді на аукціоні в Нью-Йорку стару поштову марку, та ще й з дурною помилкою, купили за 2 млн доларів!

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Серед колекціонерів ця марка відома як «Перевернута Дженні». Вона була випущена в США в 1918 році. Номінальна вартість марки становила тоді 24 центи. Аркуші з марками розійшлися країною, але невдовзі поштові працівники помітили, що аероплан Curtiss JN-4, який лагідно називали «Дженні», помилково зображений догори дриґом.

Марку швидко відкликали, проте приблизно 100 марок із помилкою встигли піти в обіг. Скільки з них у підсумку вціліло до наших днів, ніхто точно сказати не може. Тому «Перевернута Дженні» так цінується.

Виставили її на аукціоні Robert A Siegel Auction Galleries. Купив марку відомий колекціонер, 76-річний Чарльз Хек.

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Звісно, це не найдорожча марка в історії філателії. Рекорд належить марці British Guiana, яка була продана дев'ять років тому за 9,5 млн доларів.

Однак Хек, виклавши за «Перевернуту Дженні» 2 млн доларів, все ж встановив рекорд. Вона стала найдорожчою поштовою маркою, випущеною в США.

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Примітно, що в колекції Чарльза вже є дві таких марки. Першу «Перевернуту Дженні» він придбав на самому початку XXI століття приблизно за 300 тисяч доларів. Другу американець купив 2007 року майже за мільйон доларів.

Хек підкреслює, що третя марка зберіглася набагато краще за ті, що він придбав раніше. У неї своя цікава історія. Її перший власник, дізнавшись про те, що всі такі марки вилучено з обігу, одразу ж поклав свій примірник у банківський сейф. Там вона і лежала до 2018 року, практично не буваючи на світлі. Тому папір залишився світлим, а фарби насиченими. Чарльз має намір і далі зберігати марку в сейфі.

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Нагадаємо, що українська поштова марка з посланим російським кораблем стала раритетом.

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