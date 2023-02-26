До річниці вторгнення росії в Україні випустили поштову марку з путіним (фото)

У квітні минулого року «Укрпошта» випустила марку з російським воєнним кораблем, який за відомою адресою відправляє український захисник, а невдовзі у Чорному морі був потоплений флагман чф рф «Москва».

Наразі дійшла черга й до господаря кремля володимира путіна — до річниці широкомасштабного вторгення росії в Україну випущено марку «ПТН ПНХ» з малюнком відомого вуличного художника Бенксі. «Пророцтво першої збулося, черга останньої. росія заслуговує тільки на такого типу символізм», — зазначив з цього приводу керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

42 грн із кожного маркового аркуша, на якому зображений юний дзюдоїст, який вкладає на татамі чоловіка, схожого на російського президента, будуть спрямовані на гуманітарні потреби.

Фото Ігоря Смілянського

«путін хизується своїми вміннями в дзюдо, але знаєте, в чому заключається філософія цього бойового мистецтва? У взаємній допомозі і розумінні деталей для досягнення результату. Коли за розпушеним хвостом павліна ховаються страх, хворі амбіції та спотворене почуття реальності — навіть менший за тебе противник відправляє тебе у нокаут. 365-й день війни, в річницю нашої незламності, запускаємо марку з культовим артом від Бенксі, що ще раз нагадує світу і окремо ворогу про те, що не варто недооцінювати потенціал нашої країни, наших людей», — додав Смілянський.

Нагадаємо, що Бенксі був в Україні і залишив по собі кілька робіт на стінах будівель, зруйнованих під час вторгення рашистів. Його мурали на Київщині взяли під охорону. Адже у Гостомелі група людей зрізала один з муралів та намагалася забрати його.

Фото зі сторінки Ігоря Смілянського

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