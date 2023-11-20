Ворог вгатив по херсонському підприємству: є жертви
Вранці 20 листопада російський ворог знову здійснив артилерійський обстріл Херсона — це сталося о 09:00. На жаль, не обійшлося без людських жертв.
Попередньо ворог вгатив по автостоянці місцевого підприємства.
Як повідомили в обласній прокуратурі, наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинули, ще одна людина дістала поранень.
«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою у Херсонській ОВА додали, що ушкоджень отримали також житловий будинок і цивільні автівки.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, скільки людей та в яких умовах живуть в Херсоні через рік після його звільнення.
Фото прокуратури та ОВА320