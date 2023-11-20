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Події

Ворог вгатив по херсонському підприємству: є жертви

10:20 20 листопада 2023
Наслідки акту агресії

Вранці 20 листопада російський ворог знову здійснив артилерійський обстріл Херсона — це сталося о 09:00. На жаль, не обійшлося без людських жертв.

Попередньо ворог вгатив по автостоянці місцевого підприємства.

Як повідомили в обласній прокуратурі, наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинули, ще одна людина дістала поранень.

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Жертва підлого обстрілу

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«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Херсонській ОВА додали, що ушкоджень отримали також житловий будинок і цивільні автівки.

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Снаряд пошкодив будинок

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, скільки людей та в яких умовах живуть в Херсоні через рік після його звільнення.

Фото прокуратури та ОВА

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