П'ятеро людей, у тому числі дитина, поранені внаслідок нового удару окупантів по Херсону

У неділю, 19 листопада, після 11 години окупанти знов вдарили по житловому сектору Херсона, який щодня знаходиться під ворожими обстрілами.

Очільник Херсонській ОВА Олександр Прокудін повідомив про п'ятьох постраждалих: травми отримали3-річна дитина, яку шпиталізували з пораненнями шиї та ноги, а також жінки 47, 55 і 68 років — вони знаходяться у лікарні в стані середньої важкості. Осколкові поранення отримав й 59-річний чоловік.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ворог бив по житлових кварталах з артилерії.

«Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду. Вкотре росія бʼє по житловій інфраструктурі, по цивільних людях», — підкреслив він.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про дії підрозділів Сил оборони України на лівому березі Дніпра на Херсонщині, зазначали, що одне із головних завдань — відкинути ворожу армію, щоб убезпечити цивільне населення від постійних обстрілів.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

71

Читайте нас у Facebook та Instagram