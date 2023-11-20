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Гороскоп

Настав час для змін: якому знаку Зодіаку пощастить 20 листопада

11:42 20 листопада 2023
Зодіакальний знак Овна

Передостанній понеділок місяця, день Романтичної Конячки з рожевою гривою Барбі — сприятливий день для роботи, тому слід сконцентруватися саме на цій сфері життя.

Крім того, сьогодні потрібно відкласти розпочаті раніше, але «завислі» справи і взятися до нових, пише сайт ТСН.

А так як всі починання обіцяють бути успішними, то не варто зволікати, і починати активно діяти.

Найбільшими щасливчиками у кар’єрних звершеннях будуть Овни — вони впораються з усім.

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Овен

Представники цього знаку Зодіаку згадають про щасливий період свого життя — цьому сприятиме побачення із людиною з їхнього минулого, яку вони зустрінуть несподівано для себе.

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Овни знову повірять в себе і свої сили і в результаті, можливо, захочуть повернути те, що так чи інакше пов'язане з тим часом — наприклад, звільнитися з нинішньої роботи і влаштуватися на попередню. Сьогодні вони отримають таку можливість, і зірки наполегливо рекомендують їм не нехтувати нею.

В той же час представники ще чотирьох знаків Зодіаку можуть сьогодні будувати плани до кінця року, адже у них скоро з'явиться сила-силенна грошей.

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