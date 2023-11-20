В Київ прибув глава Пентагону Ллойд Остін: стала відомою мета візиту

В понеділок, 20 листопада, до України з візитом прибув очільник Пентагону Ллойд Остін.

Про це він сам повідомив у мережі Х (Twitter).

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На вокзалі Остіна зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Зустріч гостя на вокзалі

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«Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення — Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії росії, як зараз, так і в майбутньому», — написав Остін.

Під час свого візиту до Києва міністр оборони США проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

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Своєю чергою, в пресслужбі Пентагону повідомили, що обговорення будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною.

Також перемовини включатимуть забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз.

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У Пентагоні також зазначають, що під час візиту Остін підкреслить відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України.

Пізніше цього тижня Остін віртуально з Пентагону проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. В зустрічі, як очікується, візьмуть участь представники близько 50 країн.

Нагадаємо, під час попередньої такої зустрічі Ллойд Остін оголосив, що Пентагон виділяє новий пакет військової допомоги для України — на 200 мільйонів доларів.

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