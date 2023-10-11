США та країни ЄС оголосили про нові пакети військової допомоги Україні: Європа дасть удвічі більше, ніж Америка

Поки на фронті ЗСУ нейтралізує переваги росії, активізувалися союзники нашої країни. У середу, 11 жовтня, на початку 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Пентагон виділяє новий пакет військової допомоги для України. «Радий повідомити, що США виділяють в останньому пакеті оборонної підтримки для України 200 мільйонів доларів», — сказав він. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, використовуючи трагічні події в Ізраїлі, росіяни передали ХАМАС частину трофейної української зброї, щоб дискредитувати нашу країну.

До цього пакета увійшли боєприпаси для систем ППО, ракетні, артилерійські та високоточні авіаційні боєприпаси, а також озброєння для протидії російським дронам. Остін наголосив, що загальна вартість американської військової допомоги для України з початку повномасштабного вторгнення росії зросла до 43,9 млрд доларів.

Він також висловив сподівання, що інші країни, які входять до Контактної групи, також оголосять про нові пакети військової допомоги.

Міністерство оборони Німеччини 10 жовтня оголосило про надання Україні чергового пакета на суму понад мільярд євро. «Німеччина і в майбутньому допомагатиме Україні тим, чого вона найбільше потребує», — наголосив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Для захисту критичної інфраструктури майбутньої зими Україна отримає системи ППО Patriot і IRIS-T. Крім того, наразі готується відправка снарядів калібру 155 міліметрів. Найближчими тижнями ЗСУ отримають ще 10 танків Leopard 1A5, три зенітні установки Gepard, 15 броньованих вантажних машин і 20 броньованих медичних машин.

Система Patriot буде надана Києву із запасів Бундесверу і включає станцію управління, радіолокаційну установку, вісім пускових установок і понад 60 ракет. Навчання українських військових, які нею керуватимуть, розпочнеться найближчими тижнями, зазначив Пісторіус.

Додатково Німеччина поставить один, уже третій за рахунком зенітний ракетний комплекс середньої дальності IRIS-T SLM і один ЗРК IRIS-T SLS ближнього радіусу дії — з ракетами до них.

Велика Британія разом із союзниками направить Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 116 млн євро). Про це заявив новий британський міністр оборони Грант Шеппс. У пресрелізі британського Міністерства оборони зазначають, що для укладення контрактів на постачання обладнання, що увійде до пакета допомоги, залучають кошти з Міжнародного фонду для України, який, крім Британії, фінансують також Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Ісландія та Литва.

Зокрема, до британського пакета включать засоби розмінування, засоби для наведення мостів через річки і траншеї, а також важкі інженерні машини для руйнування невибухонебезпечних перешкод.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер оголосила про те, що її країна має намір передати Україні кілька своїх винищувачів F-16, але станеться це не раніше 2025 року. Про це пані міністр заявила в ефірі бельгійського телеканалу RTL. Вона наголосила, що Бельгія також продовжить підготовку українських пілотів у себе в країні, а також у Данії і, ймовірно, у ще одній країні ЄС. Крім цього, бельгійська влада виступила з пропозицією обслуговувати весь парк F-16, який отримає Україна.

Раніше Нідерланди і Данія оголосили, що передадуть Україні понад 60 винищувачів F-16 після того, як завершать навчання українських пілотів. Крім того, такі ж літаки обіцяє Норвегія.

За обсягами виділеної або обіцяної Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги Європа вперше суттєво обігнала США. Про це йдеться в доповіді Інституту світової економіки в Кілі (IfW). Європейські країни зобов'язалися надати вдвічі більше коштів, ніж американці. При цьому важлива відмінна риса європейської підтримки полягає в тому, що вона розрахована на кілька років уперед і вже закладена в багаторічні бюджетні плани як у Євросоюзі загалом, так і в окремих країнах. Сумарна європейська підтримка на 2024−2027 роки збільшується до 50 млрд євро. І це вкрай важливо, оскільки внутрішньополітична боротьба між демократами і республіканцями, що загострилася у Вашингтоні, посіяла сумніви в продовженні американської допомоги Україні в колишніх масштабах.

Крім того, як раніше повідомлялося у «ФАКТАХ» в американському суспільстві знизився рівень підтримки України.

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