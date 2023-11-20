В Євросоюзі поки що передумали робити в’їзд до країн Європи платним: на який термін

Любителі подорожувати Європою можуть зітхнути з полегшенням: в ЄС офіційно підтвердили чергове відтермінування запуску системи ETIAS, цього разу до травня 2025 року.

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Про це пише Forbes.

Як відомо, ETIAS — це Європейська система інформації та авторизації подорожей. Її мета — запобігти в’їзду до ЄС тих, хто становить загрозу громадському порядку, національній безпеці або міжнародним відносинам країнам Шенгенської угоди.

Дозвіл ETIAS — це дозвіл на в’їзд до ЄС для громадян країн, із якими діє безвізовий режим. Він прив’язаний до закордонного паспорта людини і діє три роки або ж до спливання терміну дії паспорта. Якщо людина отримує новий закордонний паспорт, то треба буде отримати і новий дозвіл.

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ETIAS було схвалено у 2016 році в рамках міжнародних зусиль з підвищення безпеки. Вона мала бути запущена у 2021 році, але її початок було відкладено через низку перешкод, включаючи пандемію Covid-19 та відсутність інфраструктури, яка могла б підтримувати програму.

Коли програму ETIAS буде запущено, то знадобиться спеціальний дозвіл для в’їзду до 30 країн Шенгенської зони Європи.

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Дозволи на подорож до Європи буду потрібно отримувати не тільки українцям, але й громадянам усіх держав, що мають право безвізового в’їзду до ЄС (в тому числі громадян США, Канади тощо) і раз на три роки реєструватися у спецсистемі та в більшості випадків сплачувати збір за це.

Після того, як ETIAS вступить у дію, дозвіл на в'їзд до ЄС можна буде отримати, заповнивши анкету на офіційному вебресурсі ETIAS або через мобільний додаток ETIAS. Вартість заявки на отримання ETIAS -7 євро. Хоча більшості людей доведеться сплатити комісію, ETIAS безкоштовний для всіх віком до 18 або старших за 70 років.

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Щоб подати заявку на ETIAS, слід буде мати біометричний закордонний паспорт.

Нагадаємо, ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту для українських біженців. Українці, які рятуються від війни, можуть перебувати в Європі до березня 2025 року й користуватися правами резидента, а саме: доступом до ринку праці та житла, медичною та соціальною допомогою, доступом до освіти для дітей.

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