ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту для українських біженців: що це означає

Європейський союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців, які рятуються від війни в Україні до березня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Це дає право українцям на статус резидента, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу, соціальну допомогу, доступ до освіти для дітей.

Зазначимо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів.

Директива також допомагає запобігти тиску на національні системи надання притулку та дозволяє державам-членам управляти прибуттям упорядкованим та ефективним способом.

Єврокомісія вважає, що причини тимчасового захисту українців досі залишаються.

За даними Євростату, станом на кінець червня понад 4,1 мільйона громадян країн, які не входять до ЄС, мали статус тимчасового захисту через російське вторгнення в Україну.

Як писали «ФАКТИ», раніше Португалія на півроку продовжила термін «тимчасового захисту» українських біженців, а в Чехії сприятимуть добровільному поверненню біженців до України. Також у Греції нещодавно було названо новий термін легального перебування українців у країні.

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