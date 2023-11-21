«Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Гідності та Свободи.

«Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ — проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі. Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка — зірка України. Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів», — сказав він.

РЕКЛАМА

За словами глави держави, українці за це десятиліття подолали великий відрізок євроінтеграційного шляху. Якщо у 2013 році членство в ЄС було амбітною метою, то зараз — реалії, коли «неможливо зупинити наш рух уперед та подолання всіх обов'язкових стадій».

Він упевнений, що статус України як країни-кандидатки та переговори мають обов'язково завершитися повноправним членством в ЄС. «І все це ми робимо, незважаючи на війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз», — додав Зеленський.

РЕКЛАМА

Президент та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності.

РЕКЛАМА

У заході також узяла участь президентка Республіки Молдова Мая Санду, яка прибула до України.

Вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що цей день був започаткований президентським указом у листопаді 2014 року на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Фото ОП

41

Читайте нас у Facebook та Instagram