Україна відзначає День Гідності та Свободи: що це за дата

21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цей день має багаторічну історію. Так, у листопаді 2005 року обраний президентом Віктор Ющенко заснував свято — День Свободи. Це сталося після масових протестів 2004 року — Помаранчевої революції, яка не дала сфальшувати результати виборів на користь Віктора Януковича.

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Втім, як нагадують в Українському інституті національної пам`яті, вже за шість років, у 2011 році, коли Янукович таки прийшов до влади, він скасував День Свободи та об’єднав його з Днем Соборності.

Наприкінці листопада 2013 року в Києві розпочалися протестні акції через плани влади відмовитися від євроінтеграції на користь зближення з росією, які переросли в Революцію гідності. Масові мітинги із закликами дострокових виборів лунали в центрі Києва, після чого силовики у нічт проти 30 листопада жорстко розігнали протестувальників. Потім були розстріли протестувальників, вогняне Водохреще, бійня у Маріїнському парку…

А у листопаді 2014 року п`ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про День Гідності та Свободи».

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В цей день відбудеться низка заходів, зокрема, Музей Революції Гідності влаштовує перегляд та обговорення документального фільму «Євромайдан SOS» режисера Сергія Лисенка. Стрічка входить до альманаху «Енциклопедія Майдану».

На на алеї Героїв Небесної сотні в столиці вшановуватимуть пам'ять загиблихі загиблих, звучатиме молитва за Україну та борців за її незалежність.

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Ексклюзивний матеріал «Силовики били людей, навіть коли ті лежали. Били по-звірячому, жорстоко»: майданівець про трагічні події у центрі Києва в лютому 2014 року" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту uinp.gov.ua

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