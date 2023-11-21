На Полтавщині, де нещодавно у гуртожитку знайшли тіла трьох юнаків та дівчини, у місті Глобине поліцейські встановили матір, яка викинула власну дитину на смітник. Про це повідомив очільник Київського обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

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«На Полтавщині до поліції звернувся чоловік, який знайшов на звалищі немовля, про що негайно повідомив медикам та правоохоронцям. Лікарі ушпиталили малюка до перинатального центру, де зʼясували, що це хлопчик вагою 2,500 кг і зростом 47 см. Поліцейські оперативно встановили 32-річну породіллю, яка не змогла пояснити, чому вона залишила свого сина на смітнику. Жінка має ще 4 малолітніх дітей і можливо вирішила, що цей хлопчик для неї зайвий. З самого моменту народження маленький фактично бореться за своє життя. Сподіваюсь, у майбутньому він знайде гідних та люблячих батьків. Яким же інколи буває несправедливим цей світ! Деякі родини роками мріють про немовля. Заради поповнення в сім’ї вдаються до суворих обмежень, лікування і навіть оперативного втручання. А деякі можуть просто викинути свою дитину на смітник. За замах на умисне вбивство своєї новонародженої дитини жінці повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Але, на жаль, цього покарання буде недостатньо для повного вирішення згаданої ситуації», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Черкаській області жінка народила дитину та задушила її.

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