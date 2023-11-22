Ворог атакував Україну дронами і ракетами: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

В ніч на 22 листопада російські окупанти знову завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 14 БпЛА типу «Shahed-136/131».

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Ударні дрони запустили з Приморсько-Ахтарська (росія). Крім того, була запущена крилата ракета Х-22 з літака Ту22М3 з цього ж напрямку, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Наші воїни знищили всі безпілотники.

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До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136», — йдеться у повідомленні.

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Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі й впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртнєв повідомив, що в результаті взривної хвилі в 21 будинку приватного сектора пошкоджені вікна, двері та дахи.

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв уточнив, що сьогодні вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, які намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Зокрема, на Київському та Житомирському напрямках було збито 4 «шахеди», на Сумському — збито розвідувальний дрон ворога.

На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на приватне подвірʼя, спалахнула пожежа.

Наєв зазначив, що російські військові намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

А вчора ввечері російська авіація вдарила протирадіолокаційними ракетами Х-31П по Одещині. У Силах оборони півдня повідомили, що окупанти намагались виявити ППО.

В районі Одеси та Білгород-Дністровського району є влучання по адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Жертв немає.

В Одеській області протиповітряна оборона збила БПЛА іранського виробництва «Mohajer-6». Цю модель окупанти закупили в Ірані лише кілька десятків одиниць.

Зазначимо, у цій війні критична інфраструктура стала частиною фронту. Росія використовує енергетику як зброю. Так окупанти хочуть зламати українців.

В українському Міненерго визнають, що ця зима буде непростою. Ворог знов спробує атакувати електромережі та електростанції.

Влітку міністерство провело одну з найбільших ремонтних кампаній й заявляють, що українські електростанції та система передачі і розподілу електроенергії готові до зими.

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