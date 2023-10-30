«Робимо іноді неможливе, щоб зміцнити енергосистему»: в Міненерго розповіли про захист критичної інфраструктури від обстрлів

В Україні літо було довшим, ніж зазвичай, але температура, ймовірно, помітно знизиться в найближчі тижні. Країна, котра протистоїть російському вторгненню, стоїть на порозі критичного сезону. Адже саме взимку росія неодноразово націлювалася на енергетичну інфраструктуру. Мета Москви: темні міста і населення, що тремтить від холоду. В інтерв'ю t-online заступник міністра енергетики Ярослав Демченков пояснив, чому Україна стикається з викликами цієї зими і як Захід може зараз надати цільову підтримку країні.

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«росія використовує енергетику як зброю. Як наслідок, критична інфраструктура стала частиною фронту війни. Мета зрозуміла: росія хоче зламати волю українського народу. Але цього не станеться, тому що наше цивільне населення єдине. Ця війна об'єднала українців всупереч усьому, про що свідчить дуже активний волонтерський рух, який допомагає збройним силам, а також людям, які були змушені покинути свої домівки і переїхати в безпечніші регіони країни. Я дуже добре пам'ятаю минулу зиму. Тоді росія використала сотні ракет і дешевих безпілотників проти української енергетичної системи. Одна з таких масштабних атак призвела до відключення електроенергії, яке тривало понад два дні. Це серйозно вплинуло на нашу енергосистему та її стійкість, і нам довелося запровадити відключення електроенергії по всій країні на кілька місяців».

За словами замміністра, росія знову спробує атакувати електромережі та електростанції. Ця зима буде непростою.

«Дуже важко захистити величезну енергосистему по всій країні — це можна зробити лише за допомогою кращої та ефективнішої протиповітряної оборони. Ми, зі свого боку, робимо все можливе, іноді неможливе, щоб зміцнити нашу енергосистему. Однак, зрештою, лише наступна зима і нові можливі атаки покажуть нам, наскільки вразливою є наша система. Влітку ми провели одну з найбільших ремонтних кампаній, оскільки минулого року росія також обстріляла деякі електропередавальні станції. Тепер наші електростанції та система передачі і розподілу електроенергії знову готові до зими.

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У той же час, наші люди потребують електрики і тепла цієї зими, тому ми будемо використовувати всі засоби, щоб пережити цю зиму. В основному нам потрібні газові турбіни, трансформатори та газопоршневі установки, а також спеціальний транспорт для ремонтних бригад енергетичних компаній. Це ті речі, які нам завжди будуть потрібні після кожної нової атаки. Тому найбільше нам потрібна краща протиповітряна оборона".

Раніше повідомлялося, що експерт дав невтішний прогноз на майбутню зиму: відключення світла триватимуть до 10 годин.

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