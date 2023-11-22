Став відомий склад «кошиків» перед жеребкуванням Євро-2024: що світить Україні

Після завершення змагань у відбірних групах відомий 21 із 24 учасників чемпіонату Європи з футболу. На жаль, збірна України в останньому матчі не змогла обіграти Італію (0:0) та не вийшла на Євро-2024 безпосередньо.

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Тим не менш, у підопічних Сергія Реброва ще є шанс поїхати до Німеччини за підсумками поєдинків плей-оф, що заплановані на 21 березня (півфінали) та 26 березня (фінали) 2024-го. Жеребкування пар відбудеться 23 листопада (початок — о 13:00) у швейцарському Ньйоні. Якщо «жовто-синіх» визначать у шлях А, то у півфіналі вони зіграють з Уельсом, якщо ж випаде шлях В, то з Боснією та Герцеговиною.

Поки ж відомо, що всі переможці плей-оф під час жеребкування фінального турніру (2 грудня о 19:00 у Гамбурзі) опиняться у четвертому «кошику». Повністю склад «кошиків» перед жеребкуванням груп чемпіонату Європи виглядає так:

«Кошик 1»: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія;

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«кошик 2»: Угорщина, Туреччина, Данія, Албанія, Румунія, Австрія;

«кошик 3»: Нідерланди, Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія;

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«кошик 4»: Італія, Сербія, Швейцарія, а також три переможці плей-оф кваліфікації.

Нагадаємо, що фінальна частина чемпіонату Європи з футболу пройде у 10 містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Михайло Мудрик зізнався, чи був на ньому пенальті у поєдинку з Італією.

Фото uefa.com

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