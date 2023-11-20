Україна не змогла забити Італії, але зберегла шанс поїхати на Євро-2024: відеоогляд матчу

У понеділок, 20 листопада, збірна України з футболу, яка поступилася Італії у гостьовому матчі (1:2), зіграла на стадіоні «БайАрена» у німецькому Леверкузені проти чинних чемпіонів Європи вирішальний поєдинок за путівку на Євро-2024.

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Відбір Євро-2024. Група С

Україна — Італія — 0:0

Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Сваток (Малиновський, 90+1), Конопля (Тимчик, 86), Степаненко (Піхальонок, 80), Зінченко (Сікан, 86), Судаков, Мудрик, Циганков (Зубков, 80), Довбик.

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Турнірний розклад перед протистоянням команд Сергія Реброва та Лучано Спаллетті, якого український тенісист Сергій Стаховський назвав повією, був гранично простий. «Скуадру Адзурру» влаштовувала навіть нічия, а ось українській команді для прямого виходу на чемпіонат Європи потрібна була лише перемога. Навіть при тому, що «жовто-синім» ніколи раніше не вдавалося обіграти грізного суперника (дві нічиї та сім поразок).

Вже дебют зустрічі показав, що в італійців, навчених гірким досвідом непотрапляння на ЧС-2022, навіть у думках не було грати на нічию. За великим рахунком, за винятком епізоду, коли Доннарумма насилу парирував небезпечний удар Судакова і ще пари вилазок «жовто-синіх», апеннінці до перерви безроздільно контролювали ситуацію на полі, і лише блискуча реакція Трубіна врятувала Україну після ударів Барелли та Фраттезі. Статистика ударів — 10:3 на користь Італії — про щось та й свідчила.

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Українські футболісти продовжили терпіти та боротися й у другому таймі, особливо не дозволяючи супернику розгулятися біля своїх воріт. Але з часом італійці, які кілька днів тому проводили непростий поєдинок з Північною Македонією, почали «підсідати», і наші все активніше йшли вперед. Момент істини міг наступити на 90+3-й хвилині, але іспанський рефері не ризикнув призначити пенальті за фол на Мудрику в чужому штрафному майданчику. «На VAR працював Чеферін». Як на мене, до цього коментаря у мережі й додати нема чого…

На жаль, збірна України не змогла пробитися з «групи смерті» на чемпіонат Європи, який влітку наступного року прийме Німеччина (Італія випередила «жовто-синіх» лише за рахунок переваги в особистих зустрічах). Але у команди Сергія Реброва, яка відібрала очки і в Англії, і в Італії, у березні 2024 року ще буде шанс здобути путівку на Євро-2024 у поєдинках плей-оф на основі рейтингу Ліги націй.

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Додамо, що ще в одному матчі ігрового дня в групі С Англія, яка достроково пробилася на чемпіонат Європи, зіграла в гостях внічию з Північною Македонією — 1:1 (Атанасов, 59, в свої ворота — Барді, 41; на 41-й хвилині македонець Барді не реалізував пенальті).

Підсумкове становище команд: 1. Англія — 20 очок; 2. Італія — 14; 3. Україна — 14; 4. Північна Македонія — 8; 5. Мальта — 0.

Додамо, що, окрім команди Італії, у фінальну частину Євро-2024 вийшли збірні Австрії, Англії, Бельгії, Німеччини (господарі турніру), Іспанії, Португалії, Словаччини, Туреччини, Франції, Угорщини, Шотландії, Албанії, Данії, Нідерландів, Румунії, Швейцарії, Сербії, Словенії та Чехії. Ще три щасливчики визначаться за підсумками матчів плей-оф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА розлютив Україну перед вирішальним матчем з Італією за путівку на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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