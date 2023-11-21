Мудрик зізнався, чи був на ньому пенальті на 90+3-й хвилині матчу з Італією (відео)

Вирішальний відбірний матч у німецькому Леверкузені, в якому Україна напередодні зіграла внічию з Італією (0:0), завершився скандалом.

На 90+3-й хвилині Мудрик, відгукнувшись на передачу партнера в чужому штрафному майданчику, встиг прокинути м'яч і був збитий італійцем Крістанте. Але іспанський рефері Хесус Хіль Мансано, до обурення Сергія Реброва та його підопічних, проігнорував фол. Не став втручатися і VAR. Залишити чинного чемпіона Європи Італію, яка пропустила ЧС-2022, ще й без Євро-2024 рука не піднялася?

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Незабаром після фінального свистка безпосередній учасник епізоду Мудрик, відповідаючи в Instagram «Брутальний футбол» на запитання «Чи був там фол?», був стислим: «Так».

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Вердикт бригади суддів обурив і ексгравця збірної України Євгена Левченка. «Був пенальті на Мудрику, я вважаю! Не можу дочекатися повтору. Де ж ВАР?! — написав футболіст у своєму Twitter.

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Відеоогляд матчу Україна — Італія — 0:0

Як тут не згадати, що торік у вирішальному матчі плей-оф ЧС-2022 у.е.льс — Україна (1:0) судді проігнорували фол на Андрієві Ярмоленку у штрафному майданчику валлійців, і наша збірна не поїхала на чемпіонат світу до Катару. За дивним збігом, на обох матчах працювали призначені УЄФА рефері з Іспанії.

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Додамо, що, окрім команди Італії, у фінальну частину Євро-2024 вийшли збірні Австрії, Англії, Бельгії, Німеччини (господарі турніру), Іспанії, Португалії, Словаччини, Туреччини, Франції, Угорщини, Шотландії, Албанії, Данії, Нідерландів, Румунії, Швейцарії, Сербії, Словенії та Чехії. Ще три щасливчики визначаться за підсумками матчів плей-оф у березні 2024 року, у яких зіграє і команда України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА розлютив Україну перед вирішальним матчем з Італією за путівку на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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