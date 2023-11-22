Адель оголосила про те, що вийшла заміж
Британська співачка Адель, яка розкрила секрет ідеальної фігури, підтвердила, що пов'язала себе узами шлюбу зі своїм бойфрендом Річем Полом. Пара зустрічалася два роки. Як повідомляють американські ЗМІ, 35-річна володарка 16 «Греммі» поділилася цією новиною під час комедійного шоу свого давнього друга Алана Карра в Лос-Анджелесі 18 листопада.
Новина з'явилася відразу ж в Instagram на сторінці Deuxmoi, присвяченій пліткам про знаменитостей.
Її повідомили кілька користувачів, які також були присутні на шоу Карра і самі все чули.
«Сьогодні ввечері я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була серед глядачів, — написав один фанат. — Алан запитав натовп, чи одружився хто-небудь недавно, і Адель вигукнула: «Так!»
Інший учасник розповів приблизно те саме: «Коли Алан запитав, чи одружився хто-небудь недавно, Адель крикнула: „Так“. Це було супер круто, всі навколо очманіли, але вона потім моментально зникла».
«Адель сиділа прямо позаду мене з подругою і чудово проводила час. Її охорона приходила тільки для того, щоб принести їй закуски», — розповів інший користувач. «Її не хвилювало, чи знають люди про її присутність. Вона перебивала Карра — вони ж найкращі друзі», — ділиться враженнями він.
Як уже повідомляли «ФАКТИ», раніше Адель неодноразово називала себе «дружиною» Річа Пола під час власного концерту в Лас-Вегасі. Це було у вересні.127