Шанувальники ридають: Адель під час концерту в Лас-Вегасі дала зрозуміти, що вийшла заміж

Знаменита британська співачка Адель, яка розкрила секрети своєї ідеальної фігури, дала прихильникам привід для палких дискусій у соцмережах, вимовивши всього одне слово під час свого суботнього вечірнього виступу в Лас-Вегасі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 35-річна попдіва виступає з концертами на постійній основі в готелі-казино Caesars Palace.

В Інтернеті стало вірусним відео, як Адель 16 вересня намагається дуже м'яко, але рішуче, дати відсіч одній із прихильниць. Жінка на межі непритомності волає до співачки з пропозицією руки і серця.

«Ти не можеш вступити зі мною в шлюб. Я натуралка, любов моя, і сьогодні ввечері тут мій чоловік», — каже фанатці Адель.

Але та не заспокоюється. І пропонує все одно спробувати. Володарка 16 «Греммі» заперечно хитає головою і відповідає: «Ні, я не хочу пробувати. Я з Річем. Ти божевільна, залиш мене в спокої».

Армія шанувальників Адель вхопилася за слово «чоловік». Відомо, що співачка розлучилася з колишнім чоловіком Саймоном Конекі 2019 року після трьох років шлюбу. У них є спільний 10-річний син Анджело.

Влітку 2021 року стало відомо про роман Адель і Річа Пола, відомого американського спортивного агента. Пара з'явилася на баскетбольному матчі у Фініксі. Пізніше співачка у відвертому інтерв'ю журналу Rolling Stone, підтвердила, що в неї з Полом «неймовірні, щирі та легкі стосунки».

І ось тепер Адель назвала публічно Пола своїм чоловіком!

У соцмережах шанувальники попдіви тут же охрестили її «місіс Річ Пол».

«Її чоловік??? О боже, Адель Пол??» — написав у коментарі до відео з Лас-Вегаса один із шанувальників.

«МАТИ ВИЙШЛА ЗАМІЖ?» — здивувався інший.

Ані Адель, ані Пол жодних заяв з цього приводу поки що не зробили. Їхні представники від коментарів ввічливо відмовляються.

Раніше Адель помітили з каблучкою на безіменному пальці лівої руки, яку прикрашав великий діамант грушоподібної форми. Співачка відкинула будь-які припущення про заручини. «Я просто обожнюю дорогі прикраси», — відповіла тоді Адель.

Раніше повідомлялося, що зірка «Дуже дивних справ» Міллі Боббі Браун заручилася із сином Бон Джові.

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