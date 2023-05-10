Із сніданками не розпрощалась: секрети ідеальної фігури Адель, яка схудла на 44 килограми

Англійська співачка і авторка пісень Адель вразила всіх своєю кардинальною трансформацією, схуднувши на 44 кілограми під час пандемії. Якщо ви теж маєте пишну фігуру, метод схуднення Адель може допомогти вам привести себе у форму, повідомляє видання pinkvilla.

Щоб позбутися зайвого жиру на талії, потрібні дисципліна, рішучість і наполеглива праця. Співачка вважає, що саме тренування допомогли їй перетворити своє тіло. Справа не в тому, як вона виглядала, а в тому, що тренування допомогли їй впоратися з тривогою, розповіла вона в інтерв'ю британському Vogue.

Крім того, Адель стверджує, що не дотримувалася жодної спеціальної дієти чи періодичного голодування, щоб схуднути. Однак вона щодня обирала здорову їжу, включаючи свіжі фрукти, салати та пробіотики (пробіотики — живі мікроорганізми, які можуть позитивно впливати на здоров'я людини, нормалізувати склад і функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту — Авт.). Коротше кажучи, Адель схудла в першу чергу завдяки заняттям фітнесом і двом-трьом раундам екстремальних тренувань щодня під час початкового карантину через Covid.

Ходили чутки, що Адель, можливо, дотримувалася «сіртфуд-дієти». Вона передбачає відмову від обробленої, жирної, солодкої та багатої на крохмаль їжі. Багато планів здорового харчування виключають такі продукти з високим вмістом калорій і нездорових жирів. Однак продукти, що входять до кількох планів здорового харчування, часто є ситними, і цілком можливо, що вона включала їх у свій раціон, не розглядаючи їх як спеціальну дієту для схуднення.

У численних інтерв'ю Адель говорила, що ніколи не була прихильницею інтервального голодування або спеціальних режимів харчування. З цього можна зробити висновок, що співачка не розпрощалася зі своїм сніданком.

Співачка віддає перевагу чаю, а не каві, додаючи зовсім небагато цукру, молока і добре розмішуючи. Після ранкового чаю співачка насолоджується сніданком, який зазвичай складається з соєвого йогурту з ягодами, подрібненими волоськими горіхами і чорним шоколадом. Коли Адель в дорозі, вона віддає перевагу зеленому смузі. До його складу входять капуста, селера, зелене яблуко, лимон і матча.

Адель щодня і навіть тричі на день займається силовими тренуваннями та фізичними вправами, коли її тривога бере гору над спокоєм. Їй потрібно щодня харчуватися високопоживною їжею, щоб забезпечити організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Типовий раціон Адель включає миску салату з петрушки з капустою, зеленим яблуком, волоськими горіхами та селерою, заправлену чайною ложкою оливкової олії та лимонним соком. Адель часто згадувала, що улюбленою стравою її сина є класична недільна печеня, яку вона спеціально готує, і сім'я щонеділі насолоджується нею. Однак для себе вона може обрати більш здорову альтернативу, наприклад, курячу грудку на грилі або запечену з капустою. Крім того, цибулевий салат з помідорами, заправлений лимонним соком і сальсою з чилі, є ще однією стравою, яка допомагає їй дотримуватися дієти.

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