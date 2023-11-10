«Запакували» чоловіка і розштовхали цивільних: з’явилося відео «мобілізації» у Львові

В Україні розгорівся черговий конфлікт навколо дій працівників військкомату, цього разу — у Львові, де чоловіка силоміць заштовхали у мікроавтобус ТЦК.

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Про це пишуть мережеві ресурси.

Напередодні у мережі з'явилися відео, на яких, ймовірно, працівники ТЦК жорстоко поводилися з чоловіком у Львові. У мережі зазначають, що представники військкомату заштовхали чоловіка до мікроавтобуса.

Очевидці інциденту намагалися перешкодити, але це не допомогло. Одна зі свідків події знімала все на камеру. Коли військовий побачив це, то намагався припинити відеозйомку.

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Після розголосу відео командування Львівського обласного ТЦК та СП заявило, що з'ясує всі обставини ситуації. Для цього проведуть службову перевірку.

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«Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою «пакують» чоловіка в мікроавтобус. Також азначимо, що 8 листопада поліція повідомила про побиття військового у Сумській області. Виявилося, що він є представником ТЦК і намагався вручити повістку.



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