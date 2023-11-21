На Львівщині представникам ТЦК дозволили перевіряти документи чоловіків призовного віку

У листопаді Верховна Рада України вчергове продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації — вони триватимуть до 14 лютого 2024 року. Згідно із законодавством, зупиняти людей на вулиці та перевіряти їхні документи — прерогатива представників Нацполіції.

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Втім, на Львівщині вирішили розширити перелік тих, хто може перевіряти документи, додавши до нього працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таке розпорядження видала обласна військова адміністрація.

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У відповідному наказі зазначається, що працівники львівського ТЦК зможуть перевіряти документи на вулиці у чоловіків призовного віку і що громадяни призовного віку (18−60 років) на території регіону під час дії воєнного стану мають носити з собою документи, що посвідчують особу, та надавати їх на перевірку уповноваженим особам ТЦК та СП.

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Раніше у Полтавському обласному ТЦК та СП розповідали, що представники військкоматів не мають права забирати документи громадян, телефон, заходити на приватну територію без супроводу співробітників поліції і без підстави. Також вони не мають права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою роздачі повісток. Втім, на блокпостах у разі потреби перевірити документи водієві можуть вручити повістку.

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Фото з мережі

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