Зірка «Жіночого Кварталу» чекає первістка

Зірка «Ліги Сміху» та «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич поділилася радісною новиною. Вона вперше стане мамою. Про майбутнє поповнення в родині акторка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Також вона опублікувала фото, на якому продемонструвала чималий животик. Аліна розповіла, що відчує надію, що все буде добре не лише в її житті, а й у країні.

РЕКЛАМА

«Всім привіт, хто давно не бачив мене наживо. У мене маленькі новини. Я при надії. При надії, що скоро наша сім'я стане трошки більшою та галасливішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи», — зворушливо написала майбутня мама.

РЕКЛАМА

Прихильники та зіркові друзі вітають її в коментарях. Теплі слова написали зіркові матусі Олена Кравець, Віра Кекелія, Світлана Тарабарова. Також передали вітання Віталій Козловський та Гарік Корогодський.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Аліна Блажкевич вийшла заміж у 2020 році за колегу Романа Блажкевича.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що телеведуча Лілія Ребрик скоро стане мамою втретє. А колишній учасник «Дизель Шоу», актор Олег Іваниця, який на фронті захищає країну, два місяці тому вже втретє став батьком.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/alinablazhkevych

36

Читайте нас у Facebook та Instagram