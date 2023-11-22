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Зірка «Жіночого Кварталу» чекає первістка

15:04 22 листопада 2023
Аліна Блажкевич

Зірка «Ліги Сміху» та «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич поділилася радісною новиною. Вона вперше стане мамою. Про майбутнє поповнення в родині акторка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Також вона опублікувала фото, на якому продемонструвала чималий животик. Аліна розповіла, що відчує надію, що все буде добре не лише в її житті, а й у країні.

«Всім привіт, хто давно не бачив мене наживо. У мене маленькі новини. Я при надії. При надії, що скоро наша сім'я стане трошки більшою та галасливішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи», — зворушливо написала майбутня мама.

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Прихильники та зіркові друзі вітають її в коментарях. Теплі слова написали зіркові матусі Олена Кравець, Віра Кекелія, Світлана Тарабарова. Також передали вітання Віталій Козловський та Гарік Корогодський.

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Нагадаємо, Аліна Блажкевич вийшла заміж у 2020 році за колегу Романа Блажкевича.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що телеведуча Лілія Ребрик скоро стане мамою втретє. А колишній учасник «Дизель Шоу», актор Олег Іваниця, який на фронті захищає країну, два місяці тому вже втретє став батьком.

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Фото: instagram.com/alinablazhkevych

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