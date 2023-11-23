У Раді затіяли мобілізаційну реформу: що хочуть змінити в умовах призову та демобілізації (відео)

У Верховній Раді України готують зміни до законодавства стосовно мобілазаційних процесів — наразі з цього приводу йде дискусія у профільному комітеті.

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За словами «слуги народу» Давида Арахамії, йдеться, зокрема, про те, що робити з бійцями, які вже 2 роки воюють без ротації та чому не мають можливості демобілізуватися військві, які пройшли полон, та люди з інвалідністю 1 і 2 груп. Також парламентарі обговорюють врегулювання питання з призовним віком та юридичне вирішення питання з онкохворими військовими.

Він не став розголошувати подробиці, зазначивши, що Комітет із національної оборони та безпеки намагається створити «матрицю мобілізації та матрицю демобілізації» та звести всі пропозиції звести до таблиці, а після цього вже реєструвати відповідний проєкт закону.

«До кінця року за участі Міноборони і Генштабу плануємо розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання. Коли щодо нього буде консенсус — він буде винесений у зал», — додав Арахамія.

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Нагадаємо, що нещодавно в Раді був зареєстрований проєкт закону, яким пропонується, зокрема, мобілізувати «молодих пенсіонерів правоохоронних органів» та залучати до 30% особового складу правоохоронних органів до лав ЗСУ.

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Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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