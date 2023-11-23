Кредиторам доведеться стримати апетити: Рада змінила правила мікрокредитування в Україні
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект від Нацбанку, яким, зокрема, обмежуються ставки мікрокредитувальників.
Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, документом пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день.
Як уточнює видання economics.novyny.live, йдеться про один відсоток від загальної суми взятого кредиту, але ставка знижуватиметься поступово. Мікрофінансовим організаціям нададуть перехідний період з дня набрання чинності законом на приведення діяльності до нових норм:
- у перші чотири місяці (120 днів) з дня набрання чинності законом максимальна ставка становитиме 2,5% в день;
- у наступні чотири місяці (120 днів) — максимум ставки має бути 1,5% за день.
Стягнення штрафів і пені відтермінували на 30 днів з дня набрання чинності закону, щоб поки існує загроза продовження існування ставок в розмірі вище, ніж 2,5%, їх стягнути було неможливо.
Також заборонено стягувати штрафи та пеню за кредитними договорами, укладеними до набрання чинності законопроєктом, зокрема, пролонгованих після набрання ним чинності.
Збільшили перехідний період для банків — до трьох місяців, з метою приведення ними своєї діяльності у відповідність із законом.
Нагадаємо, що раніше у парламенті погоджували законопроєкти щодо спрощення умов погашення окремих споживчих кредитів для ВПО й осіб, які проживають на уражених війною територіях.
Фото Pixabay139