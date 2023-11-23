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Кредиторам доведеться стримати апетити: Рада змінила правила мікрокредитування в Україні

10:30 23 листопада 2023
Кредит

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект від Нацбанку, яким, зокрема, обмежуються ставки мікрокредитувальників.

Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, документом пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день.

Як уточнює видання economics.novyny.live, йдеться про один відсоток від загальної суми взятого кредиту, але ставка знижуватиметься поступово. Мікрофінансовим організаціям нададуть перехідний період з дня набрання чинності законом на приведення діяльності до нових норм:

  • у перші чотири місяці (120 днів) з дня набрання чинності законом максимальна ставка становитиме 2,5% в день;
  • у наступні чотири місяці (120 днів) — максимум ставки має бути 1,5% за день.

Стягнення штрафів і пені відтермінували на 30 днів з дня набрання чинності закону, щоб поки існує загроза продовження існування ставок в розмірі вище, ніж 2,5%, їх стягнути було неможливо.

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Також заборонено стягувати штрафи та пеню за кредитними договорами, укладеними до набрання чинності законопроєктом, зокрема, пролонгованих після набрання ним чинності.

Збільшили перехідний період для банків — до трьох місяців, з метою приведення ними своєї діяльності у відповідність із законом.

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Нагадаємо, що раніше у парламенті погоджували законопроєкти щодо спрощення умов погашення окремих споживчих кредитів для ВПО й осіб, які проживають на уражених війною територіях.

Фото Pixabay

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