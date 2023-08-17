Скасувати «фінансове рабство»: в Україні змінять правила видачі мікрокредитів та частково скасують мораторій на стягнення боргів

В Національному банку України, аналітики якого раніше зробили прогноз щодо зростання тарифів на комуналку, вирішили владнати ситуацію з мікрокредитування, відсотки за користування якими є надмірно високими.

Так, наразі відповідний проєкт закону схвалений Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та переданий на розгляд народних депутатів, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

За його словами, ринок споживчого кредитування (так звані «швидкі кредити») має враховувати не лише можливість фінансовим компаніям заробити, а й бути справедливим для споживачів послуг. «Заробітки насправді вражають — 1500%-1800% річних», — зазначив він та додав, що ставка маєа бути «чесною і справедливою», а також такою, «щоб вона не перетворювала позику на фінансове рабство і соціальне вбивство».

Проєкт закону, ініційований Національним банком України, пропонує:

Обмежити максимальний рівень ставки за «швидкими кредитами» — до 1% на день (на перехідний період — до 2,5%);

Забезпечити прозоре інформування позичальників щодо умов кредитування та перевірку їхньої платоспроможності;

Оперативно ухвалювати рішення щодо компаній, які використовують недобросовісну практику у своїй роботі.

Як зазначив Андрій Пишний, ще однією метою змін є потреба прискорити процедуру прийняття законодавчих та нормативно-правових актів для регулювання ринку небанківських фінансових послуг.

Також в парламенті зареєстрований законопроєкт «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо споживчого кредитування». Як пишуть novyny.live, ним планують частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитами. Автори стверджують, що через війну прострочення споживчих кредитних договорів «використовується недобросовісними позичальниками, щоб уникнути відповідальності за порушення зобов’язань».

Нагадаємо, що в Україні запустили програму іпотечного кредитування «єОселя», але кошти надають не всім. Найпошириніши відмови — через негативну кредитну історію та недостатність доходів.

Фото Pixabay

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