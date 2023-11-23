Ухилянт, який три дні бродив Карпатами і якого врятували прикордонники, помер у лікарні (фото)

Чоловіки призовного віку, які хочуть уникнути мобілізації, нерідко обирають небезпечний шлях за кордон через Карпати. Так, цією осені на румунській території неподалік від кордону з Україною було виявлено тіло померлого — мешканця Запорізької області.

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А напередодні в лікарні Закарпаття помер чоловік, якого днями виявив у горах прикордонний наряд. Як повідомляють в Прикордонній службі України, це 46-річний мешканець Дніпропетровщини, який більше трьох діб блукав у високогір’ї на Рахівщині без відповідного спорядження, одягу та запасів їжі і води.

Фото Погранслужби

Коли його знайшли та привели до тями, чоловік зміг лише повідомити, що весь цей час він нічого не їв. У нього знайшли паспорт громадянина України та посвідку на проживання і отримання грошових виплат у Румунії.

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У медзакладі лікарі діагностували у нього переохолодження 2−3 ступеня та ниркову недостатність.

Фото Погранслужби

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Як повідомляють в МВД, від початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України загинули 24 чоловіків: 19 потонули у річці Тиса, ще 5 загинули під час спроби перетинання гірської ділянки кордону.

Цього літа прикордонники повідомляли, що на Закарпатті лише протягом одного місяця біля кордонів України з Угорщиною та Румунією тричі виявляли тіла чоловіків без ознак життя.

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Фото ДПСУ

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