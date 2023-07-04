Річка смерті: прикордонники підрахували кількість ухилятнтів, які втопилися у Тисі, намагаючись втекти з України

Правоохоронці періодично повідомляють про викриття чергових схем з переправлення через кордон військовозобов`язаних. Хтось користується такими схемами, а хтось намагається нелегально перейти кордон самотужки. Чи переплисти — такі випадки траплялися навіть узимку.

Українські прикордонники не лише затримують ухилянтів, але й знаходять тіла тих, хто загинув при спробі перетину кордону. Як повідомляють у ДПСУ, лише минулого місяця на Закарпатті прикордонники України, Угорщини та Румунії тричі виявляли поблизу кордону тіла чоловіків без ознак життя.

Фото ДПСУ

Зокрема увечері 23 червня прикордонники Мукачівського загону отримали від угорських колег інформацію про виявлення на березі річки Тиса тіла чоловіка без ознак життя. Група реагування відділення інспекторів прикордонної служби «Бодалово» під час перевірки виявила тіло ще однієї людини.

Фото ДПСУ

Також минулої п’ятниці, 30 червня, про виявлення на березі річки Тиса навпроти ділянки відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Солотвино» тіла людини чоловічої статі проінформували румунські колеги.

Наразі особа одного із потопельників встановлена, особи двох інших та причини їхньої загибелі встановлюються.

«Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну прикордонники виявили по обидва береги Тиси тіла 19 чоловіків, які під час спроби перепливання річки втопилися», — йдеться у повідомленні.

На сторінці ДПСУ розміщено відео про трьох потопельників, перегляд якого обмежений.

В прикордонній службі зазначили, що з початком введення в Україні воєнного стану діє обмеження для виїзду за кордон військовозобов’язаних осіб. Нерідко чоловіки віком від 18 до 60 років під час пошуку можливості незаконного перетинання кордону стають жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів у небезпечний для здоров’я чи життя спосіб.

Матеріал про те, до яких хитрощів вдаються ухилянти, аби виїхати з України, читайте на нашому сайті.

Фото ДПСУ

167

Читайте нас у Facebook та Instagram