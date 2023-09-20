Турист у Карпатах зробив страшну знахідку на кордоні з Румунією (фото)

На території Румунії, неподалік від кордону з Україною, виявили тіло чоловіка призовного віку, на яке пробираючись горами натрапив турист. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Попередньо встановлено, що загиблий був жителем Запоріжжя 1988 року народження. Його виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби „Шибени“ (Івано-Франківська область). За зовнішніми ознаками — тіло, скоріше навіть — скелет у теплому одязі — пролежало там тривалий час», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, з початку повномасштабної війни — це вже двадцять четвертий зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу.

«Попередні 23 були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 — біля річки Тиса. Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити в країни, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час такою подорожі. Подекуди небезпечний маршрут за великі гроші пропонують злочинці, які наживаються на організації незаконного переміщення осіб через кордон. Такі випадки свідчать про те, що незаконний шлях через кордон, досить небезпечний. Черговим підтвердженням цього став ще один відносно недавній випадок на ділянці відділу прикордонної служби „Шибени“, який стався з 32-річним чоловіком та завершився щасливо. Зрозумівши, що він виснажений і замерзає, заблукалий мандрівник зателефонував в ДСНС і був знайдений рятувальниками та прикордонниками», — йдеться у повідомленні.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що, вирушаючи у такі незаконні мандрівки, треба зважити, чи варто це робити, тому що надмірна впевненість у власних силах іноді призводить до трагічних наслідків.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на кордоні з Румунією врятували ухилянтів, які намагалися переплисти льодяну річку з дитячими кругами. Трохи пізніше в Румунії знайшли мертвим ухилянта, який незаконно перетнув державний кордон.

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