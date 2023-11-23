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«Не маєш паспорта рф — замерзни»: окупанти залишили Луганщину без дров та вугілля

20:45 26 листопада 2023
Дрова

Це вирішили в так званому «уряді лнр», ухваливши порядок компенсації на придбання вугілля та дров на опалювальний період 2023−2024 років. Повідомляє про це голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, який раніше розповідав, що в тимчасово окупованому Сватівському районі Луганської області військові рф повісили місцевого мешканця, який мав чітку проукраїнську позицію.

За словами посадовця, прийняли його у другий декаді листопада, коли люди мусили не шукати необхідні документи, стояти в чергах і очікувати, коли надійдуть гроші, а вже бути з теплом.

«Бюрократичні процедури займуть місяць-два. Тим більше, документ ще не потрапив до місцевих окупаційних органів влади, де, відповідно, не запрацювали комісії. До середини зими, можливо, впораються».

Якщо в людини відсутній паспорт рф, як у багатьох жителів сільських районів, то на компенсацію можна не розраховувати, а зустрічати «руську зиму».

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Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь захисника Маріуполя про 10 місяців полону: «По 1000 трун для росармії роблять щомісяця наші полонені в Довжанську».

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