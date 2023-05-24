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Події

Жорстока розправа нелюдів над українцем: окупанти повісили патріота на Луганщині

14:15 24 травня 2023
Веревка

В тимчасово окупованому рф Сватівському районі Луганської області, де може пройти український контрнаступ, військові рф повісили місцевого мешканця, який мав чітку проукраїнську позицію. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його інформацією, чоловіка позбавили життя в його рідній Нижній Дуванці.

Про загиблого відомо, що вороги постійно тиснули на нього і тягали на допити. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення.

«При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти — щодня просинатимуться в страху», — обіцяє Лисогор.

Нагадуємо, раніше світ шокувало відео обезголовлення українського військового, тоді як на росії заявили, що воно не буде останньою насильницькою стратою під час війни.

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