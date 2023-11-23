Кілька днів жив в одному будинку з трупами дружини та дочок: стали відомі нові подробиці вбивства українок у Польщі
З'ясувалися подробиці вбивства у Польщі 29-річної українки та двох її дочок віком 1,5 року та 4,5 року, чиї тіла виявили днями у квартирі в населеному пункті Пущикове.
Раніше повідомлялося про затримання 42-річного українця. А наразі з'ясувалося, що це був чоловік убитої — Сергій Т., який працював кухарем, пише видання fakt.pl.
Чоловік приїхав на роботу до Польщі у 2018 році, а незадовго до від'їзду познайомився зі своєю майбутньою дружиною Юлією. Вона приєдналася до чоловіка через рік, взявши із собою сина від попереднього шлюбу. Згодом у них народилися спільні діти.
Однак незабаром стосунки у сім'ї загострилися. Як твердять журналісти, причиною став алкоголь. Сергій втратив роботу, накопичувалися борги, а потім почалися сварки.
«Після однієї з таких сварок він вирішив убити свою дружину. 13 листопада, коли його дружина та діти вже спали, він піднявся нагору, обхопив руками шию 29-річної Юлії і тримав її доти, доки вона не перестала дихати. Він не хотів вбивати дітей, але коли його дочки прокинулися, він задушив і їх», — розповіли журналістам у Познанській прокуратурі. Вижив лише 11-річний син Юлії, який спав в іншій кімнаті.
Наступного дня вітчим сказав хлопчику, що його сестри та мати захворіли на ковід і що їх відвезли до лікарні, куди не пускають родичів.
Тіла вбитих пролежали у будинку п'ять днів. Чоловік зізнався у скоєному лише після того, як мати Юлії почала розпитувати про доньку та онуків.
«Він пішов у торговий центр у Познані, взявши із собою сина Юлії. По дорозі він повідомив йому, що його мати та сестри померли. У галереї він підійшов до охоронця і зізнався у потрійному вбивстві», — зазначають у прокуратурі.
Нагадаємо, що минулої зими у Польщі серійний убивця вдарив 49-річну українку по голові та пограбував, коли вона пізно ввечері йшла на роботу. Жінка всю ніч пролежала під зливою, її тіло виявили лише наступного дня.
Фото fakt. pl667